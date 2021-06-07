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Дочь экс-президента Перу Кейко Фухимори побеждает на выборах главы государства - СМИ

10:32 07.06.2021 Источник: Эхо Москвы

Дочь бывшего президента Перу Кейко Фухимори побеждает на выборах главы государства. Она возглавляет правую партию «Народная сила». Ее оппонент, представитель леворадикальной партии Педро Кастильо, призвал своих сторонников выйти на улицы. Политический кризис в Перу продолжается с 2018 года.  Эхо Москвы

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