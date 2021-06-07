США должны «относиться к России как к преступному предприятию» - сенатор Блант
11:05 07.06.2021 Источник: Газета.Ru
Сенатор Республиканской партии от штата Миссури Рой Блант заявил, что США должны «относиться к России как к преступному предприятию» после кибератак на Соединенные Штаты, пишет Business Insider.
Издание сообщает, что такое заявление республиканец сделал в ходе своего выступления на телеканале NBC News, когда ведущий Чак Тодд спросил его о том, как американская сторона должна реагировать на «российскую агрессию».
Политик считает, что Вашингтон должен противостоять Москве.
«Вы знаете, они укрывают преступников, они не ценят верховенство закона или какой-либо уровень личной свободы. И я думаю, что мы должны сопротивляться», — сказал Блант журналисту.
В издании добавили, что ранее в этом году Блант сообщил о своем намерении уйти в отставку с поста сенатора. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 17:12 07.06.2021
- Ректор ВШОУЗ объяснила недоверие населения к вакцинации
- 17:00 07.06.2021
- Байден передумал встречаться с Зеленским из-за отказа Киева от борьбы с коррупцией - Axios
- 16:32 07.06.2021
- В Госдуме предложили отслеживать любые поступающие из-за рубежа в РФ денежные переводы
- 16:31 07.06.2021
- Держатели карты "Мир" теперь могут подключиться к SberPay
- 16:12 07.06.2021
- Киевский университет лишил Лукашенко почетной докторской степени
- 16:00 07.06.2021
- Бизнес-омбудсмен предложил передать ГИБДД обязанности по взысканию штрафов за нарушение ПДД
- 15:32 07.06.2021
- Инфляция в России в этом году может превысить прогноз в 4,3% - Решетников
- 15:12 07.06.2021
- Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 220 млн евро
- 15:00 07.06.2021
- Протасевич или Минск должны пояснить заявление о финансировании Nexta из РФ - Песков
- 14:32 07.06.2021
- Миллиардер Безос заявил, что 20 июля вместе с братом отправится в космос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать