США должны «относиться к России как к преступному предприятию» - сенатор Блант

11:05 Источник: Газета.Ru

Сенатор Республиканской партии от штата Миссури Рой Блант заявил, что США должны «относиться к России как к преступному предприятию» после кибератак на Соединенные Штаты, пишет Business Insider.

Издание сообщает, что такое заявление республиканец сделал в ходе своего выступления на телеканале NBC News, когда ведущий Чак Тодд спросил его о том, как американская сторона должна реагировать на «российскую агрессию».

Политик считает, что Вашингтон должен противостоять Москве.

«Вы знаете, они укрывают преступников, они не ценят верховенство закона или какой-либо уровень личной свободы. И я думаю, что мы должны сопротивляться», — сказал Блант журналисту.

В издании добавили, что ранее в этом году Блант сообщил о своем намерении уйти в отставку с поста сенатора. Газета.Ru