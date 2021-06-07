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НОВОСТИ

РФ готова к диалогу с НАТО, но без участия военных экспертов он не имеет смысла - Захарова

11:20 07.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова обсуждать с Североатлантическим альянсом вопросы деэскалации и предотвращение инцидентов, однако без привлечения военных экспертов этот диалог не будет иметь смысла. Об этом в понедельник в своем телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что РФ не ответила на предложение провести встречу.

"Россия не уходит от диалога с НАТО и готова к реальному обсуждению вопросов деэскалации и предотвращения инцидентов. Но без привлечения военных экспертов переговоры по этим темам практически не имеют смысла. И господину Столтенбергу об этом прекрасно известно", - отметила она.

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