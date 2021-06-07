Коллекторы пожаловались в СК на Милонова

11:32 Источник: РБК

Национальная организация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) пожаловалась главе Следственного комитета Александру Бастрыкину на депутата Госдумы Виталия Милонова. РБК ознакомился с копией обращения, его подлинность подтвердил источник на коллектором рынке, а также представитель НАПКА.

Поводом для письма стали неоднократные критические и резкие высказывания политика в адрес коллекторов. В частности, НАПКА сообщает, что в октябре прошлого года Милонов в программе «Звезды сошлись» на НТВ назвал коллекторов «нелюдями».

«Из бандитов их выгнали за чрезмерную жестокость. Я бы у них отнимал паспорта, лишал бы их пенсий и половой принадлежности. В паспорте бы тоже вычеркивал. Это клопы, это паразиты нашего общества», — говорил депутат.

В эфире программы он также называл коллекторов «сволочами», «негодяями» и «гаденышами».