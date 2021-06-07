Бабушек и дедушек можно приравнять к родителям, считает Румянцев
11:39 07.06.2021
|Фото пресс-службы НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева
Как отмечает Румянцев, например, иногда матери, рожающие детей в несовершеннолетнем возрасте часто не обладают требуемым социальным опытом для воспитания ребенка и в результате малыши оказываются на попечении старшего поколения семьи. Однако бабушки и дедушки по закону не имеют полномочий заботиться о ребенке — находиться с ним в больнице, представлять его интересы в школе. При этом люди, достигшие пенсионного возраста, не могут усыновить своих внуков, если это необходимо. По мнению врача, принятие предложенных поправок поможет избежать возрастных ограничений. «Считаю, что законодательное решение этого вопроса было бы правильным. Можно расширить понятие семьи и перенести его не только на родителей», — уверен Румянцев.
Напомним, недавно законопроект, который позволит бабушкам, дедушкам, а также старших братьям и сестрам следить за младшими детьми, если родители не могут этого делать по причине отсутствия или болезни, получил одобрение правительства.
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