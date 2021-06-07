0
0
360
НОВОСТИ

Бабушек и дедушек можно приравнять к родителям, считает Румянцев

11:39 07.06.2021

323.jpg
Фото пресс-службы НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева
Поправки в Семейный кодекс РФ, расширяющие полномочия бабушек и дедушек в отношении их внуков, необходимо поддержать, полагает главный детский онколог-гематолог, основатель Центра им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. По его словам, представители старшего поколения семьи нередко, в силу разных обстоятельств, вынуждены брать на себя роль реальных родителей своих внуков и внучек. 

Как отмечает Румянцев, например, иногда матери, рожающие детей в несовершеннолетнем возрасте часто не обладают требуемым социальным опытом для воспитания ребенка и в результате малыши оказываются на попечении старшего поколения семьи. Однако бабушки и дедушки по закону не имеют полномочий заботиться о ребенке — находиться с ним в больнице, представлять его интересы в школе. При этом люди, достигшие пенсионного возраста, не могут усыновить своих внуков, если это необходимо. По мнению врача, принятие предложенных поправок поможет избежать возрастных ограничений. «Считаю, что законодательное решение этого вопроса было бы правильным. Можно расширить понятие семьи и перенести его не только на родителей», — уверен Румянцев.

Напомним, недавно законопроект, который позволит бабушкам, дедушкам, а также старших братьям и сестрам следить за младшими детьми, если родители не могут этого делать по причине отсутствия или болезни, получил одобрение правительства.

 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 07.06.2021
Ректор ВШОУЗ объяснила недоверие населения к вакцинации
0
54
17:00 07.06.2021
Байден передумал встречаться с Зеленским из-за отказа Киева от борьбы с коррупцией - Axios
0
72
16:32 07.06.2021
В Госдуме предложили отслеживать любые поступающие из-за рубежа в РФ денежные переводы
0
136
16:31 07.06.2021
Держатели карты "Мир" теперь могут подключиться к SberPay
0
134
16:12 07.06.2021
Киевский университет лишил Лукашенко почетной докторской степени
0
158
16:00 07.06.2021
Бизнес-омбудсмен предложил передать ГИБДД обязанности по взысканию штрафов за нарушение ПДД
0
170
15:32 07.06.2021
Инфляция в России в этом году может превысить прогноз в 4,3% - Решетников
0
182
15:12 07.06.2021
Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 220 млн евро
0
216
15:00 07.06.2021
Протасевич или Минск должны пояснить заявление о финансировании Nexta из РФ - Песков
0
264
14:32 07.06.2021
Миллиардер Безос заявил, что 20 июля вместе с братом отправится в космос
0
266

Возврат к списку