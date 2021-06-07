В МГУ могут появиться два новых факультета
12:05 07.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два новых факультета, связанных с изучением работы мозга и искусственного интеллекта, могут появиться в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. Об этом в интервью ТАСС сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Были созданы [в МГУ научно-образовательные] школы, есть мысли и о новых факультетах и центрах. Например, есть идея о создании направления по изучению мозга", - сообщил Садовничий, отметив, что изучение мозга сегодня является перспективным направлением и останется важным и в будущем.
"Вторая идея связана с искусственным интеллектом. Здесь надо точно понять, что это такое", - продолжил ректор МГУ. Он добавил, что тема требует внимания.
В настоящее время структура МГУ включает 41 факультет, семь филиалов. В 2020 году в вузе были сформированы семь междисциплинарных научно-образовательных школ по прорывным направлениям. Они призваны объединить учебный процесс университета и его научный потенциал для создания новых уникальных образовательных программ, подготовки специалистов с самыми современными знаниями и навыками, а также для развития перспективных междисциплинарных направлений науки и достижения прорывных научных результатов.
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