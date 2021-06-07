12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время его президентства Украина лишится олигархов. Об этом он сказал в понедельник в интервью украинским телеканалам, которое транслировал канал "Украина 24".

"За мою каденцию мы лишимся всех олигархов. Я обещал это в предвыборной программе и выполню это", - сказал он.