0
0
300
НОВОСТИ

Депутат Госдумы Ирина Белых предложила давать дополнительные баллы к ЕГЭ победителям проекта «Мой район в годы войны»

12:42 07.06.2021

699.jpg
Фото Сергея Николаева
Участникам патриотических и образовательных программ нужно засчитывать их активность в качестве волонтерской, что позволит абитуриентам получить дополнительные баллы при поступлении в вузы, считает куратор проекта «Мой район в годы войны», депутат Госдумы РФ Ирина Белых. По ее словам, в рамках этого проекта столичные школьники ведут очень важную для последующих поколений исследовательскую работу.

«Это настоящие «волонтеры истории», - считает парламентарий. - Кроме того, к нам уже присоединяются и другие российские регионы.  Например, в преддверии 80-летия Парада на Красной площади школьники столицы вместе с ребятами из других городов по крупицам собирают информацию обо всех участниках легендарного Парада, изучают архивы, фото и видео документы. Такая деятельность достойна внимания и поддержки».  Как говорит депутат, школьники многое делают ради сохранения исторической памяти и их успехи нужно отметить.

«Я предлагаю приравнять такую исследовательскую работу к волонтерству с внесением соответствующих сведений в официальную «книжку волонтера». Это даст возможность победителям проекта «Мой район в годы войны» получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в ВУЗы. Мое предложение я направила в Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы», - отмечает депутат.

По данным Ирины Белых, в нынешнем учебном году в олимпиаде «Мой район в годы войны» участвовали более 40 тыс. московских школьников.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 07.06.2021
Ректор ВШОУЗ объяснила недоверие населения к вакцинации
0
70
17:00 07.06.2021
Байден передумал встречаться с Зеленским из-за отказа Киева от борьбы с коррупцией - Axios
0
84
16:32 07.06.2021
В Госдуме предложили отслеживать любые поступающие из-за рубежа в РФ денежные переводы
0
143
16:31 07.06.2021
Держатели карты "Мир" теперь могут подключиться к SberPay
0
140
16:12 07.06.2021
Киевский университет лишил Лукашенко почетной докторской степени
0
162
16:00 07.06.2021
Бизнес-омбудсмен предложил передать ГИБДД обязанности по взысканию штрафов за нарушение ПДД
0
174
15:32 07.06.2021
Инфляция в России в этом году может превысить прогноз в 4,3% - Решетников
0
184
15:12 07.06.2021
Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 220 млн евро
0
217
15:00 07.06.2021
Протасевич или Минск должны пояснить заявление о финансировании Nexta из РФ - Песков
0
265
14:32 07.06.2021
Миллиардер Безос заявил, что 20 июля вместе с братом отправится в космос
0
269

Возврат к списку