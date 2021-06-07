Депутат Госдумы Ирина Белых предложила давать дополнительные баллы к ЕГЭ победителям проекта «Мой район в годы войны»
12:42 07.06.2021
|Фото Сергея Николаева
«Это настоящие «волонтеры истории», - считает парламентарий. - Кроме того, к нам уже присоединяются и другие российские регионы. Например, в преддверии 80-летия Парада на Красной площади школьники столицы вместе с ребятами из других городов по крупицам собирают информацию обо всех участниках легендарного Парада, изучают архивы, фото и видео документы. Такая деятельность достойна внимания и поддержки». Как говорит депутат, школьники многое делают ради сохранения исторической памяти и их успехи нужно отметить.
«Я предлагаю приравнять такую исследовательскую работу к волонтерству с внесением соответствующих сведений в официальную «книжку волонтера». Это даст возможность победителям проекта «Мой район в годы войны» получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в ВУЗы. Мое предложение я направила в Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы», - отмечает депутат.
По данным Ирины Белых, в нынешнем учебном году в олимпиаде «Мой район в годы войны» участвовали более 40 тыс. московских школьников.
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