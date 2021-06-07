У РФ готовы дополнительные меры на случай новых антироссийских санкций - замглавы МИД РФ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия подготовила комплекс дополнительных ответных мер, который будет задействован в случае введения новых антироссийских санкций. Об этом сообщил в понедельник замглавы МИД РФ Александр Панкин на парламентских слушаниях в Государственной думе.

"Когда мы говорим о противодействии [антироссийским ограничительным мерам], мы одновременно должны думать и о готовности к новым санкциям. Безусловно, есть перечень дополнительных мер, который держится под сукном, и которые будут задействованы в те моменты и в тех условиях, когда это будет сочтено нужным", - сказал он.