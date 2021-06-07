Песков призвал дождаться официальной реакции УЕФА в ситуации с формой Украины на Евро-2020

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официальной реакции УЕФА в отношении ситуации с дизайном формы сборной Украины на Евро-2020.

"Пока мы не имеем реакции никакой. Какой-то источник - вряд ли можно как-то сориентироваться по сливам от источника. Давайте дождемся какой-то официальной реакции", - сказал Песков, комментируя новую форму украинской футбольной сборной, на которую нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!" и контур Украины, который включает неподконтрольные Киеву территории Донбасса, а также Крым.