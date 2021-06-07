0
0
335
НОВОСТИ

Песков призвал дождаться официальной реакции УЕФА в ситуации с формой Украины на Евро-2020

13:05 07.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официальной реакции УЕФА в отношении ситуации с дизайном формы сборной Украины на Евро-2020.

"Пока мы не имеем реакции никакой. Какой-то источник - вряд ли можно как-то сориентироваться по сливам от источника. Давайте дождемся какой-то официальной реакции", - сказал Песков, комментируя новую форму украинской футбольной сборной, на которую нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!" и контур Украины, который включает неподконтрольные Киеву территории Донбасса, а также Крым.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 07.06.2021
Ректор ВШОУЗ объяснила недоверие населения к вакцинации
0
70
17:00 07.06.2021
Байден передумал встречаться с Зеленским из-за отказа Киева от борьбы с коррупцией - Axios
0
84
16:32 07.06.2021
В Госдуме предложили отслеживать любые поступающие из-за рубежа в РФ денежные переводы
0
143
16:31 07.06.2021
Держатели карты "Мир" теперь могут подключиться к SberPay
0
140
16:12 07.06.2021
Киевский университет лишил Лукашенко почетной докторской степени
0
162
16:00 07.06.2021
Бизнес-омбудсмен предложил передать ГИБДД обязанности по взысканию штрафов за нарушение ПДД
0
174
15:32 07.06.2021
Инфляция в России в этом году может превысить прогноз в 4,3% - Решетников
0
184
15:12 07.06.2021
Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 220 млн евро
0
217
15:00 07.06.2021
Протасевич или Минск должны пояснить заявление о финансировании Nexta из РФ - Песков
0
265
14:32 07.06.2021
Миллиардер Безос заявил, что 20 июля вместе с братом отправится в космос
0
269

Возврат к списку