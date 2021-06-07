Голландский суд отказался от попыток получить спутниковые снимки от США по делу MH17

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Нидерландах отказался от дальнейших попыток получить от американских властей спутниковые снимки, имеющие отношение к крушению "Боинга" на Украине в июле 2014 года. Об этом объявил в понедельник на слушаниях судья Фредерик Стейнхёйс.

По его словам, в 2020 году судебный следователь направил властям США запрос о правовой помощи, в которой содержалась просьба предоставить спутниковые изображения, предположительно имеющиеся в их распоряжении, подтверждающие запуск ракеты из ЗРК "Бук" в 6 км к югу от населенного пункта Снежное в день крушения "Боинга". В полученном ответе содержался отказ удовлетворить данный запрос. После этого американским властям был направлен новый запрос 4 марта 2021 года, на который был дан ответ 22 апреля. В ответе отмечалось, что обстоятельства остались неизменным и запрос по-прежнему не может быть удовлетворен.

Вслед за этим судебный следователь изучил перспективы дальнейших попыток получения спутниковых снимков и пришел к выводу, что "данное требование удовлетворить не представляется возможным", констатировал Стейнхёйс.