Чернобыль должен стать "мощным магнитом" для внешнего и внутреннего туризма - Зеленский

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чернобыль должен стать зоной международного и внутреннего туризма, а зона отчуждения - зоной возрождения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник в ходе форума "Украина 30. Экология".

"По моей инициативе начат процесс ревитализации [чернобыльской] зоны отчуждения и утверждена программа развития чернобыльской зоны на три года. Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территории, внутреннюю и международную промоцию Чернобыля. Он должен стать мощным магнитом как для туризма Украины, так и всего мира, а зона отчуждения должна стать зоной возрождения", - отметил глава государства.