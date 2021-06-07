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Чернобыль должен стать "мощным магнитом" для внешнего и внутреннего туризма - Зеленский

13:32 07.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чернобыль должен стать зоной международного и внутреннего туризма, а зона отчуждения - зоной возрождения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник в ходе форума "Украина 30. Экология".

"По моей инициативе начат процесс ревитализации [чернобыльской] зоны отчуждения и утверждена программа развития чернобыльской зоны на три года. Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территории, внутреннюю и международную промоцию Чернобыля. Он должен стать мощным магнитом как для туризма Украины, так и всего мира, а зона отчуждения должна стать зоной возрождения", - отметил глава государства.

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