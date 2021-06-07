Почти 50% жителей США полностью вакцинировались от COVID-19

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число полностью вакцинированных от COVID-19 американцев в возрасте от 12 лет и старше достигло 138 млн, что составляет 49,6% населения. Об этом в понедельник сообщили на своем сайте федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

"Как минимум одну прививку сделали 170,6 млн жителей страны (60,9%) данной возрастной группы", - отметила пресс- служба ЦКПЗ. Среди совершеннолетних - от 18 лет - через первый этап вакцинации прошли 163,9 млн человек (63,5%), полностью привились 136,2 млн (52,8%).

Ранее президент США Джо Байден поставил цель добиться того, чтобы к Дню независимости США (4 июля) были привиты хотя бы одной дозой 70% совершеннолетних жителей и 160 млн человек полностью.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено почти 33,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 597,6 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.