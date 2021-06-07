Миллиардер Безос заявил, что 20 июля вместе с братом отправится в космос
14:32 07.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный директор американской компании Amazon Джефф Безос заявил в понедельник, что 20 июля полетит в космос вместе со своим братом.
"С пятилетнего возраста я мечтал о полете в космос. 20 июля я совершу это путешествие со своим братом", - написал он на своей странице в "Инстаграме". Подробностей он не сообщил.
Принадлежащая также Безосу компания Blue Origin впервые отправит пассажира в суборбитальный полет на своем корабле New Shepard 20 июля.
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