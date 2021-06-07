Протасевич или Минск должны пояснить заявление о финансировании Nexta из РФ - Песков
15:00 07.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сооснователь телеграм-канала Nexta ("Нехта") Роман Протасевич либо официальный Минск должны пояснить заявление о якобы финансировании данного ресурса "бизнесменом из РФ". Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Во-первых, [владельца "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрия] Мазепина никто не обвинял. Фамилия Мазепин Протасевичем не произносилась, - сказал представитель Кремля. - Наверное, это он (Протасевич - прим. ТАСС) или белорусская сторона должна разъяснить, о ком идет речь. Вряд ли здесь нужно в кошки-мышки играть".
"Действительно, связанный с Уралом бизнесмен Мазепин заявил, что никакого отношения не имеет и иметь не может [к финансированию данного канала]. Наверное, о ком-то другом говорил Протасевич, а он сам не уточнил. И белорусская сторона не уточнила", - отметил Песков.
НОВОСТИ
- 17:40 07.06.2021
- Ухудшение отношений ЕС и РФ не отвечает интересам ни одной из сторон - заявление
- 17:12 07.06.2021
- Ректор ВШОУЗ объяснила недоверие населения к вакцинации
- 17:00 07.06.2021
- Байден передумал встречаться с Зеленским из-за отказа Киева от борьбы с коррупцией - Axios
- 16:32 07.06.2021
- В Госдуме предложили отслеживать любые поступающие из-за рубежа в РФ денежные переводы
- 16:31 07.06.2021
- Держатели карты "Мир" теперь могут подключиться к SberPay
- 16:12 07.06.2021
- Киевский университет лишил Лукашенко почетной докторской степени
- 16:00 07.06.2021
- Бизнес-омбудсмен предложил передать ГИБДД обязанности по взысканию штрафов за нарушение ПДД
- 15:32 07.06.2021
- Инфляция в России в этом году может превысить прогноз в 4,3% - Решетников
- 15:12 07.06.2021
- Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 220 млн евро
- 14:32 07.06.2021
- Миллиардер Безос заявил, что 20 июля вместе с братом отправится в космос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать