Протасевич или Минск должны пояснить заявление о финансировании Nexta из РФ - Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сооснователь телеграм-канала Nexta ("Нехта") Роман Протасевич либо официальный Минск должны пояснить заявление о якобы финансировании данного ресурса "бизнесменом из РФ". Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Во-первых, [владельца "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрия] Мазепина никто не обвинял. Фамилия Мазепин Протасевичем не произносилась, - сказал представитель Кремля. - Наверное, это он (Протасевич - прим. ТАСС) или белорусская сторона должна разъяснить, о ком идет речь. Вряд ли здесь нужно в кошки-мышки играть".

"Действительно, связанный с Уралом бизнесмен Мазепин заявил, что никакого отношения не имеет и иметь не может [к финансированию данного канала]. Наверное, о ком-то другом говорил Протасевич, а он сам не уточнил. И белорусская сторона не уточнила", - отметил Песков.