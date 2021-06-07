Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 220 млн евро

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антимонопольный регулятор Франции выписал штраф в отношении корпорации Google в размере 220 млн евро. Об этом сообщается в понедельник на его сайте.

"Антимонопольный регулятор сегодня принял решение о санкциях в отношении Google в размере 220 млн евро", - указано в пресс-релизе. Штраф выписан в связи с тем, что компания, согласно заявлению регулятора, злоупотребляла доминирующим положением при размещении рекламы в своем рекламном сервисе.

Отмечается, что Google не оспаривала изложенные в выводах регулятора факты.