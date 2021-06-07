0
0
171
НОВОСТИ

Киевский университет лишил Лукашенко почетной докторской степени

16:12 07.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученый совет Киевского университета имени Тараса Шевченко лишил президента Белоруссии Александра Лукашенко почетной докторской степени. Соответствующее решение принято в понедельник.

Голосование членов ученого совета было тайным, сообщила украинская служба радиостанции Би-би-си, сославшись на источники, близкие к руководству университета.

Уточняется, что учебное заведение имеет более 80 почетных докторов наук, и нынешнее решение стало первым в его истории.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 07.06.2021
Ухудшение отношений ЕС и РФ не отвечает интересам ни одной из сторон - заявление
0
60
17:12 07.06.2021
Ректор ВШОУЗ объяснила недоверие населения к вакцинации
0
141
17:00 07.06.2021
Байден передумал встречаться с Зеленским из-за отказа Киева от борьбы с коррупцией - Axios
0
143
16:32 07.06.2021
В Госдуме предложили отслеживать любые поступающие из-за рубежа в РФ денежные переводы
0
189
16:31 07.06.2021
Держатели карты "Мир" теперь могут подключиться к SberPay
0
184
16:00 07.06.2021
Бизнес-омбудсмен предложил передать ГИБДД обязанности по взысканию штрафов за нарушение ПДД
0
204
15:32 07.06.2021
Инфляция в России в этом году может превысить прогноз в 4,3% - Решетников
0
208
15:12 07.06.2021
Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 220 млн евро
0
239
15:00 07.06.2021
Протасевич или Минск должны пояснить заявление о финансировании Nexta из РФ - Песков
0
288
14:32 07.06.2021
Миллиардер Безос заявил, что 20 июля вместе с братом отправится в космос
0
289

Возврат к списку