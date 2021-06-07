Киевский университет лишил Лукашенко почетной докторской степени

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученый совет Киевского университета имени Тараса Шевченко лишил президента Белоруссии Александра Лукашенко почетной докторской степени. Соответствующее решение принято в понедельник.

Голосование членов ученого совета было тайным, сообщила украинская служба радиостанции Би-би-си, сославшись на источники, близкие к руководству университета.

Уточняется, что учебное заведение имеет более 80 почетных докторов наук, и нынешнее решение стало первым в его истории.