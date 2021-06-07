Байден передумал встречаться с Зеленским из-за отказа Киева от борьбы с коррупцией - Axios
17:00 07.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белый дом рассматривал возможность организации встречи президента США Джо Байдена с президентом Украины Дмитрием Зеленским в преддверии российско-американского саммита в Женеве, однако отказался от этой идеи из-за ситуации вокруг "Нафтогаза". Об этом сообщил в понедельник портал Axios со ссылкой на источник в администрации американского президента.
"Ситуация вокруг "Нафтогаза" вызвала обеспокоенность в администрации из-за того, что он (Зеленский - прим. ТАСС) отказывается от антикоррупционных усилий", - сказал собеседник портала.
Кабмин Украины в конце апреля уволил Андрея Коболева с должности главы компании "Нафтогаз", назначив вместо него и. о. министра энергетики Юрия Витренко. Решение по Коболеву пояснили неудовлетворительными результатами деятельности компании в 2020 году. Правительство также прекратило полномочия независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" и представителей государства в совете. В компании назвали решение кабмина об увольнении Коболева "юридической манипуляцией", поскольку представление о назначении или увольнении главы правления относится к исключительной компетенции наблюдательного совета. США подвергли критике столько резкое вмешательство государства в работу компании, увидев в нем возможность для коррупции и злоупотреблений.
НОВОСТИ
- 17:40 07.06.2021
- Ухудшение отношений ЕС и РФ не отвечает интересам ни одной из сторон - заявление
- 17:12 07.06.2021
- Ректор ВШОУЗ объяснила недоверие населения к вакцинации
- 16:32 07.06.2021
- В Госдуме предложили отслеживать любые поступающие из-за рубежа в РФ денежные переводы
- 16:31 07.06.2021
- Держатели карты "Мир" теперь могут подключиться к SberPay
- 16:12 07.06.2021
- Киевский университет лишил Лукашенко почетной докторской степени
- 16:00 07.06.2021
- Бизнес-омбудсмен предложил передать ГИБДД обязанности по взысканию штрафов за нарушение ПДД
- 15:32 07.06.2021
- Инфляция в России в этом году может превысить прогноз в 4,3% - Решетников
- 15:12 07.06.2021
- Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 220 млн евро
- 15:00 07.06.2021
- Протасевич или Минск должны пояснить заявление о финансировании Nexta из РФ - Песков
- 14:32 07.06.2021
- Миллиардер Безос заявил, что 20 июля вместе с братом отправится в космос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать