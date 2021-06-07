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Байден передумал встречаться с Зеленским из-за отказа Киева от борьбы с коррупцией - Axios

17:00 07.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом рассматривал возможность организации встречи президента США Джо Байдена с президентом Украины Дмитрием Зеленским в преддверии российско-американского саммита в Женеве, однако отказался от этой идеи из-за ситуации вокруг "Нафтогаза". Об этом сообщил в понедельник портал Axios со ссылкой на источник в администрации американского президента.

"Ситуация вокруг "Нафтогаза" вызвала обеспокоенность в администрации из-за того, что он (Зеленский - прим. ТАСС) отказывается от антикоррупционных усилий", - сказал собеседник портала.

Кабмин Украины в конце апреля уволил Андрея Коболева с должности главы компании "Нафтогаз", назначив вместо него и. о. министра энергетики Юрия Витренко. Решение по Коболеву пояснили неудовлетворительными результатами деятельности компании в 2020 году. Правительство также прекратило полномочия независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" и представителей государства в совете. В компании назвали решение кабмина об увольнении Коболева "юридической манипуляцией", поскольку представление о назначении или увольнении главы правления относится к исключительной компетенции наблюдательного совета. США подвергли критике столько резкое вмешательство государства в работу компании, увидев в нем возможность для коррупции и злоупотреблений.

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