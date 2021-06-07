Ректор ВШОУЗ объяснила недоверие населения к вакцинации
17:12 07.06.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Ректор ВШОУЗ объяснила недоверие граждан к вакцинации. Насторожённое отношение появляется из-за обилия противоречивых сведений о медицинских препаратах в информационной повестке.
Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением, доктор медицинских наук Гузель Улумбекова в эфире радиостанции «Говорит Москва» связала это с недостатком научных обоснований случаев смерти.
«Мы, страны, должны прекратить взаимные обвинения в том, что у одного вакцина хорошая, другого плохая, у третьего побочные действия ужасные. В результате население, даже имея возможность доступа к вакцине, получает противоречивые сведения к мотивации, к необходимости [прививаться — прим. ГМ]. Это снижает доверие к вакцинам и у нас, в развитых странах, и в тех странах, которым ещё предстоит провакцинировать население. Я имею в виду злоупотребления, дезинформацию. Например, что аденовирусные вакцины вызывают осложнения, связанные с тромбоцитопенической болезнью, какие-то случаи смерти. Их надо сопровождать научными обоснованиями, что это редкое осложнение, да, оно возможно, но его риски минимальны. Это всё должно делаться из единого центра».
Ранее в Госдуме сочли низкими темпы вакцинации в России. Член комитета по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный объяснил это недостаточным уровнем доверия граждан к государству. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он сообщил, что власти должны максимально открыто подходить к решению этого вопроса. Позиция государства должна быть разъясняющей и стимулирующей.
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