Ректор ВШОУЗ объяснила недоверие населения к вакцинации

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Ректор ВШОУЗ объяснила недоверие граждан к вакцинации. Насторожённое отношение появляется из-за обилия противоречивых сведений о медицинских препаратах в информационной повестке.

Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением, доктор медицинских наук Гузель Улумбекова в эфире радиостанции «Говорит Москва» связала это с недостатком научных обоснований случаев смерти.

«Мы, страны, должны прекратить взаимные обвинения в том, что у одного вакцина хорошая, другого плохая, у третьего побочные действия ужасные. В результате население, даже имея возможность доступа к вакцине, получает противоречивые сведения к мотивации, к необходимости [прививаться — прим. ГМ]. Это снижает доверие к вакцинам и у нас, в развитых странах, и в тех странах, которым ещё предстоит провакцинировать население. Я имею в виду злоупотребления, дезинформацию. Например, что аденовирусные вакцины вызывают осложнения, связанные с тромбоцитопенической болезнью, какие-то случаи смерти. Их надо сопровождать научными обоснованиями, что это редкое осложнение, да, оно возможно, но его риски минимальны. Это всё должно делаться из единого центра».

Ранее в Госдуме сочли низкими темпы вакцинации в России. Член комитета по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный объяснил это недостаточным уровнем доверия граждан к государству. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он сообщил, что власти должны максимально открыто подходить к решению этого вопроса. Позиция государства должна быть разъясняющей и стимулирующей.