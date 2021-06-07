Ухудшение отношений ЕС и РФ не отвечает интересам ни одной из сторон - заявление

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ухудшение отношений между Россией и Евросоюзом не отвечает интересам ни одной из сторон. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник в Брюсселе по итогам разговора председателя Евросовета Шарля Мишеля с президентом России Владимиром Путиным.

"Отношения между ЕС и Россией находятся на низком уровне. Эта ситуация или ее дальнейшее ухудшение не отвечает интересам ни одной из сторон", - отмечается в нем.