Путин и Байден на встрече обсудят вопрос дипломатической собственности - Песков

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос дипломатической собственности будет затронут в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Безусловно, обходить этот вопрос нельзя никак. Двусторонние отношения - это краеугольный камень", - сказал он, отвечая на вопрос об обсуждении темы дипломатической собственности в ходе саммита в Женеве. Песков подчеркнул, что диалог РФ и США был свернут по инициативе американской стороны. "Президент Путин, российская сторона никогда не были сторонниками прекращения диалога", - добавил представитель Кремля.