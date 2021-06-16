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НОВОСТИ

Путин и Байден на встрече обсудят вопрос дипломатической собственности - Песков

10:05 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос дипломатической собственности будет затронут в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Безусловно, обходить этот вопрос нельзя никак. Двусторонние отношения - это краеугольный камень", - сказал он, отвечая на вопрос об обсуждении темы дипломатической собственности в ходе саммита в Женеве. Песков подчеркнул, что диалог РФ и США был свернут по инициативе американской стороны. "Президент Путин, российская сторона никогда не были сторонниками прекращения диалога", - добавил представитель Кремля.

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