Роман Романенко: Вклад Алексея Губарева в развитие пилотируемой космонавтики трудно переоценить

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В Москве в музее космонавтики на ВДНХ открылась выставка «Орбита жизни Алексея Губарева», посвященная жизни знаменитого лётчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза. В 2021 году исполнилось 90 лет со дня его рождения, а 2020 год был юбилейным для первого полета Губарева. «Я с радостью принял приглашение, потому что событие для меня знаковое, - заявил депутат Госдумы, бывший летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко на открытии выставки. - С семьей Алексея Александровича я знаком с детства, мы были соседями. Он был для меня одним из примеров самоотверженности и настойчивости в достижении цели. Его вклад в развитие пилотируемой космонавтики трудно переоценить: с его первого полета началось использование долговременной орбитальной станции «Салют–4», а во время второго полета была открыта уникальная программа «Интеркосмос».

Экспозицию подготовили при содействии дочери космонавта, Ольги Губаревой. На выставке размещены личные вещи Губарева: парадный китель генерал-майора, тренировочный нагрузочный костюм «Пингвин, летная куртка и шлемофон, документы, бортовая инструкция, а также вещи из повседневной жизни космонавта, отражающие его увлечения: теннисная ракетка и фотоаппарат. Открывали выставку Роман Романенко и космонавты Александр Лавейкин, Валерий Токарев, Сергей Залётин. Выставка в Московском музее космонавтике «Орбита жизни Алексея Губарева» продлится до декабря.