Склад пиротехники горит в Москве, происходят множественные взрывы - источник

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Склад пиротехники загорелся на Лужнецкой набережной в Москве, взрываются петарды. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На Лужнецкой набережной горит склад с пиротехнической продукцией, происходят множественные взрывы петард", - сказал источник.