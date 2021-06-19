Склад пиротехники горит в Москве, происходят множественные взрывы - источник
18:00 19.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Склад пиротехники загорелся на Лужнецкой набережной в Москве, взрываются петарды. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"На Лужнецкой набережной горит склад с пиротехнической продукцией, происходят множественные взрывы петард", - сказал источник.
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