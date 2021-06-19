Замминистра Булгаков вручил дипломы лучшим выпускникам филиала Военной академии МТО
17:55 19.06.2021 Источник: НГ-Online
Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков вручил в субботу дипломы лучшим выпускникам Вольского филиала Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) им. Хрулёва.
Состоялся выпуск в Вольском филиале Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) им. генерала армии Хрулёва. В торжественной обстановке более 300 российских, а также 46 офицеров 10 иностранных армий получили дипломы и аттестаты об окончании обучения одного из самых престижных российских военных вузов.
В ходе церемонии Булгаков лично поздравил и вручил дипломы, медали и нагрудные знаки шеренге особо отличившихся военнослужащих. В 2021 году 47 выпускников филиала Военной академии завершили учебу с отличием, один лейтенант за блестящие результаты удостоен золотой медали.
Замминистра обороны обратился ко всем выпускникам и отметил, что их ждут в войсках. "Я и мои товарищи, которым 45 лет назад в такой же праздничный день вручили лейтенантские погоны, уверены в том, что все мы окончили самый лучший военный вуз в России", - отметил Булгаков.
Торжественные мероприятия проводятся с соблюдением мер безопасности. В строю вакцинированные военнослужащие, либо переболевшие и имеющие высокий уровень титра антител. Практически все выпускники вузов прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.
Вольский военный институт материального обеспечения готовит для всех видов и родов войск ВС РФ, других силовых структур, а также для иностранных армий востребованных специалистов продовольственной и вещевой служб, службы горючего.
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