0
0
26
НОВОСТИ

Замминистра Булгаков вручил дипломы лучшим выпускникам филиала Военной академии МТО

17:55 19.06.2021 Источник: НГ-Online

Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков вручил в субботу дипломы лучшим выпускникам Вольского филиала Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) им. Хрулёва.

Состоялся выпуск в Вольском филиале Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) им. генерала армии Хрулёва. В торжественной обстановке более 300 российских, а также 46 офицеров 10 иностранных армий получили дипломы и аттестаты об окончании обучения одного из самых престижных российских военных вузов.

В ходе церемонии Булгаков лично поздравил и вручил дипломы, медали и нагрудные знаки шеренге особо отличившихся военнослужащих. В 2021 году 47 выпускников филиала Военной академии завершили учебу с отличием, один лейтенант за блестящие результаты удостоен золотой медали.

Замминистра обороны обратился ко всем выпускникам и отметил, что их ждут в войсках. "Я и мои товарищи, которым 45 лет назад в такой же праздничный день вручили лейтенантские погоны, уверены в том, что все мы окончили самый лучший военный вуз в России", - отметил Булгаков.

Торжественные мероприятия проводятся с соблюдением мер безопасности. В строю вакцинированные военнослужащие, либо переболевшие и имеющие высокий уровень титра антител. Практически все выпускники вузов прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.

Вольский военный институт материального обеспечения готовит для всех видов и родов войск ВС РФ, других силовых структур, а также для иностранных армий востребованных специалистов продовольственной и вещевой служб, службы горючего.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:05 19.06.2021
Замминистра обороны вручил дипломы выпускникам Военного университета МО РФ
0
7
18:00 19.06.2021
Склад пиротехники горит в Москве, происходят множественные взрывы - источник
0
72
17:50 19.06.2021
Военно-медицинская академия выпустила в 2021 году 1300 врачей
0
19
17:46 19.06.2021
Светлана Разворотнева открыла в помощь москвичам и вакцинации «Точки добра»
0
95
17:40 19.06.2021
Свыше 10 тыс. молодых лейтенантов пополнят ВС РФ в этом году
0
25
17:30 19.06.2021
Посол США в РФ заявил, что в скором времени намерен вернуться в Москву
0
105
17:10 19.06.2021
В общефедеральный список "Единой России" вошли рекомендованные Путиным лица
0
146
17:00 19.06.2021
Медведев останется председателем партии, хотя и не вошел в федеральную пятерку - Перминов
0
153
16:00 19.06.2021
Путин назвал людей, которых он видит во главе списка ЕР на выборах
0
305
15:15 19.06.2021
Многодетные семьи, продающие квартиру, могут получить налоговые льготы при условии приобретения ими нового жилья
0
267

Возврат к списку