В Ульяновской области решена проблема с нехваткой тестов на коронавирус - власти
09:30 20.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В апреле врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских на аппаратном совещании освободил от занимаемой должности и. о. первого заместителя председателя правительства региона Екатерину Уба. Такое решение Русских принял после отчета о ситуации с тестированием на коронавирус, согласно которому в области запасов тестов хватало лишь на две недели из-за недостатка финансирования.
"Проблема [нехватки тестов на коронавирус] на данный момент решена. Запас реагентов в области имеется в необходимом объеме", - сказала собеседница агентства.
Минаева уточнила, что все необходимые меры, чтобы не было сбоев в дальнейшем, приняты. Вопрос с финансированием также решен. "В настоящее время мероприятия по закупке организованы", - пояснила она.
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