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В воскресенье в США вернется посол РФ Антонов - источник

09:40 20.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол РФ в США Анатолий Антонов отправится в воскресенье, 20 июня, в Вашингтон. Об этом сообщил ТАСС информированный источник.

"Посол отправится в США в воскресенье и утром в понедельник, 21 июня, уже будет на рабочем месте", - сказал собеседник агентства.

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