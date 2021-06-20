Около 80% сотрудников диппредставительств РФ вакцинированы - МИД

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские дипломатические учреждения в 82 странах получили вакцину "Спутник V", благодаря чему удалось вакцинировать порядка 80% сотрудников. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела лечебно- оздоровительного обеспечения управления делами (департамента) МИД России Алина Косаченко по случаю отмечаемого в воскресенье Дня медицинского работника.



"С марта наши загранучреждения в 82 странах получили вакцину "Спутник V". Позже мы начали "Эпиваккорону" тоже доставлять. По выбору, как наши дипломаты просили. И порядка 80% наших сотрудников уже вакцинированы", - сказала она.



Косаченко подчеркнула, что вакцина доставлялась в российские диппредставительства в том числе на борту главы МИД РФ Сергея Лаврова во время его рабочих поездок. "Искали все возможности, чтобы министр спецбортом, когда ездил в командировки, доставлял нашу вакцину. Вице-премьер [Юрий] Борисов, Лавров. Мы искали все возможности: дипломатической почтой, всеми путями-дорогами. Всеми законными путями для того, чтобы наши люди получили вакцины вовремя", - добавила она.



По ее словам, среди работников российских представительств за рубежом были случаи заражения коронавирусной инфекцией, но в основном болезнь протекала в легкой форме. "Были тяжелые формы, которые госпитализировались в местные клиники. Были случаи эвакуации, - отметила Косаченко. - В посольствах уже на ранних этапах появилась возможность вакцинироваться "Спутником V".



