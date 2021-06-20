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Около 20 тыс. человек допустят на церемонию открытия Олимпиады в Токио

10:20 20.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организаторы предстоящей летней Олимпиады в Токио планируют допустить на церемонию открытия около 20 тыс. человек. Об этом в воскресенье сообщило агентство Киодо.

По его сведениям, это число включает в себя как простых зрителей, так и людей, связанных с организацией Игр.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь будут проводиться с 23 июля по 8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Олимпиаду без иностранных болельщиков. Ожидается, что местные зрители на соревнования будут допущены с определенными оговорками: их число на стадионах будет ограничено, они будут обязаны носить маски. Скандировать и громко кричать на трибунах будет запрещено. В то же время власти не исключают, что запретят допуск зрителей в случае очередного ухудшения эпидемической ситуации в стране.

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