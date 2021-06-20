В Сербии энтузиасты пытаются спасти от разрушения историческую церковь начала XX века

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Энтузиасты пытаются спасти от разрушения историческую церковь Святой Троицы начала XX века в честь русского добровольца Николая Раевского (1839-1876) в сербском поселке Горни-Адровац. Об этом сообщила корр. ТАСС директор культурного центра муниципалитета Алексинац Майя Радоман.



По ее словам, идея обновления церкви и расположенной рядом церковно-приходской школы в Горни-Адровце рассматривается на протяжении 30 лет, однако до недавнего времени все было безуспешно. "Недавно группа энтузиастов, неравнодушных людей, выдвинула идейный проект с намерением сплотить все заинтересованные стороны. Предполагается, что в этом году участники подпишут соглашение о сотрудничестве. Это (участники - прим. ТАСС) глава муниципалитета Алексинац, Нишская епархия, "Русский дом" при содействии посольства России в Сербии", - сообщила директор культурного центра муниципалитета.



"К сожалению, церкви необходима реновация, это пока еще небольшие деньги, необходимо произвести отведение воды от фундамента, а также провести внутренний ремонт и реконструкцию", - заявила Радоман.



