0
0
25
НОВОСТИ

Пашинян проголосовал за "государство и будущее народа" Армении на внеочередных выборах

11:10 20.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

И. о. премьера Армении, лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проголосовал в воскресенье на внеочередных выборах в парламент.

"Я голосую за государство и будущее нашего народа, за развитие Армении", - написал он на своей странице в "Фейсбуке", однако на месте отказался отвечать на вопросы журналистов. Пашинян отдал свой голос на участке, расположенном в здании детского сада №133 в Ереване, передает корр. ТАСС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:30 20.06.2021
В Сербии энтузиасты пытаются спасти от разрушения историческую церковь начала XX века
0
98
10:20 20.06.2021
Около 20 тыс. человек допустят на церемонию открытия Олимпиады в Токио
0
111
10:10 20.06.2021
Около 80% сотрудников диппредставительств РФ вакцинированы - МИД
0
128
09:40 20.06.2021
В воскресенье в США вернется посол РФ Антонов - источник
0
250
09:30 20.06.2021
В Ульяновской области решена проблема с нехваткой тестов на коронавирус - власти
0
184
09:20 20.06.2021
Без жесткого контроля со стороны начальства лучше работает большинство россиян - опрос
0
193
21:00 19.06.2021
Белоруссия не будет принимать самолеты из Украины
0
936
20:30 19.06.2021
Военные увеличили группировку для оказания помощи в Крыму до 1,5 тыс. человек - МО РФ
0
887
20:00 19.06.2021
Пока нельзя сказать, что летальность от индийского штамма коронавируса выше - Мурашко
0
836
19:30 19.06.2021
Жара в Петербурге побила температурный рекорд 116-летней давности
0
968

Возврат к списку