Пашинян проголосовал за "государство и будущее народа" Армении на внеочередных выборах

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

И. о. премьера Армении, лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проголосовал в воскресенье на внеочередных выборах в парламент.



"Я голосую за государство и будущее нашего народа, за развитие Армении", - написал он на своей странице в "Фейсбуке", однако на месте отказался отвечать на вопросы журналистов. Пашинян отдал свой голос на участке, расположенном в здании детского сада №133 в Ереване, передает корр. ТАСС.



