Зарубежные дипломаты в Афганистане не столкнутся с угрозами - Талибан
11:20 20.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Талибан" заверяет, что движение не подвергнет опасности иностранных граждан, дипломатов и представителей гуманитарных организаций, находящихся на территории Афганистана", - приводит его слова катарский телеканал "Аль- Джазира". Более того, добавил Барадар, сторонники движения "считают своей обязанностью защищать их (иностранных граждан - прим. ТАСС) и обеспечивать им безопасную среду" в Афганистане.
Глава офиса отметил, что "афганская земля не будет использоваться для создания угрозы безопасности другого государства". Вместе с тем он потребовал от международного сообщества "дать афганцам возможность самим решать судьбу своей страны".
Барадар также сообщил, что, по его мнению, "несмотря на множество препятствий на пути выполнения заключенного в Дохе соглашения, оно дает единственный шанс на восстановление стабильности в Афганистане".
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