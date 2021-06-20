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Зарубежные дипломаты в Афганистане не столкнутся с угрозами - Талибан

11:20 20.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) заверило международное сообщество, что зарубежные дипломаты в Афганистане не столкнутся ни с какими угрозами, которые могут исходить от сторонников радикалов. Соответствующее заявление сделал в воскресенье глава катарского политического офиса талибов мулла Абдулла Гани Барадар.

"Талибан" заверяет, что движение не подвергнет опасности иностранных граждан, дипломатов и представителей гуманитарных организаций, находящихся на территории Афганистана", - приводит его слова катарский телеканал "Аль- Джазира". Более того, добавил Барадар, сторонники движения "считают своей обязанностью защищать их (иностранных граждан - прим. ТАСС) и обеспечивать им безопасную среду" в Афганистане.

Глава офиса отметил, что "афганская земля не будет использоваться для создания угрозы безопасности другого государства". Вместе с тем он потребовал от международного сообщества "дать афганцам возможность самим решать судьбу своей страны".

Барадар также сообщил, что, по его мнению, "несмотря на множество препятствий на пути выполнения заключенного в Дохе соглашения, оно дает единственный шанс на восстановление стабильности в Афганистане".

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