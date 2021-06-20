В случае падения титров после давней прививки можно заболеть индийским штаммом - Собянин

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Новый, более агрессивный штамм коронавируса может поразить людей, которые сделавшие прививку против COVID-19 давно и у них упали титры или снизился иммунитет. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, индийский штамм «быстрее заражает, быстрее проникает в организм», «Уровень иммунитета для того, чтобы оградить себя от индийского штамма, нужно чтобы был в два раза выше по сравнению с уханьским. Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку», - заявил градоначальник.

Как отмечает Собянин, тем, у кого количество антител недостаточно, вероятно потребуется ревакцинация. Напомним, в Москве уже более полугода против ковида прививают всех желающих. Вакцинация проводится и в районных поликлиниках, и во временных пунктах, расположенных в торговых центрах, центрах госуслуг, а также в павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках.