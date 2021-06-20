0
0
70
НОВОСТИ

Евгений Попов: Достичь амбициозных целей, о которых сказал президент, можно только повысив качество жизни людей

11:54 20.06.2021

Достичь целей, обозначенных президентом Владимиром Путиным на съезде «Единой России», можно постоянно повышая качество жизни граждан, заявил телеведущий Евгений Попов. По его словам, общение с жителями его округа позволило обнаружить системные проблемы, которые актуальны для всех субъектов Федерации. В связи с этим, в РФ нужно разработать Национальный стандарт благополучия.

Как отмечает Попов, необходимо обозначить базовые показатели дохода и набора услуг, которые должен получать каждый житель России. «Нужно закрепить равный доступ для всех к социальной инфраструктуре, независимо от статуса, места проживания и материального положения. Сегодня я выслушал выступление президента и убедился в необходимости такого подхода», - уверен Попов.

Он обратил внимание, что не раз сталкивался, например, с тем, что проблемы в сфере медицины решаются в ручном режиме. «Думаю, что внедрение единой планки качества позволит таких ситуаций избегать», - считает телеведущий, который поддержал и идею расширения действие семейной ипотеки. По словам Попова, ее нужно дополнить бессрочным периодом предоставления льготной ипотеки для многодетных.

Попов также отметил важность постоянного открытого общения партийцев с людьми. «Согласен, что только открытый диалог, четкий механизм обратной связи позволят учесть интересы каждого – от многодетной мамы до пенсионера, - считает телеведущий, - Поэтому активное участие жителей считаю непременным условием при разработке законопроекта. Кого-то волнует шаговая доступность социальных учреждений, кого-то - благоустройство дворов и развитие спортивной инфраструктуры, но всех нас - качество жизни. Решить все эти задачи призван Национальный стандарт. Уверен, что достичь всех амбициозных целей, которые сегодня обозначил президент, можно только повысив качество жизни людей».

Напомним, в минувшую субботу, 19 июня, проводился XX съезд «Единой России», на котором перед партийцами выступил президент Владимир Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 20.06.2021
В конце июня миссия ООН планирует провести Форум ливийского политического диалога
0
70
12:10 20.06.2021
Политические доводы не оправдывают дискриминацию русскоязычного населения - Руденко
0
88
12:06 20.06.2021
Доктор Румянцев готов реализовывать предложенную Путиным программу медицинской реабилитации
0
91
11:45 20.06.2021
Нифантьев: Интересы и благосостояние каждого жителя страны – главный приоритет
0
133
11:30 20.06.2021
За неделю в Москве выявили максимум заболевших ковидом с начала пандемии - ТАСС
0
168
11:24 20.06.2021
Глава Минтруда России: Не прошедшего вакцинацию работника можно отстранить от работы
0
170
11:20 20.06.2021
Зарубежные дипломаты в Афганистане не столкнутся с угрозами - Талибан
0
150
11:19 20.06.2021
В случае падения титров после давней прививки можно заболеть индийским штаммом - Собянин
0
159
11:10 20.06.2021
Пашинян проголосовал за "государство и будущее народа" Армении на внеочередных выборах
0
157
10:30 20.06.2021
В Сербии энтузиасты пытаются спасти от разрушения историческую церковь начала XX века
0
205

Возврат к списку