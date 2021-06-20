Евгений Попов: Достичь амбициозных целей, о которых сказал президент, можно только повысив качество жизни людей

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Достичь целей, обозначенных президентом Владимиром Путиным на съезде «Единой России», можно постоянно повышая качество жизни граждан, заявил телеведущий Евгений Попов. По его словам, общение с жителями его округа позволило обнаружить системные проблемы, которые актуальны для всех субъектов Федерации. В связи с этим, в РФ нужно разработать Национальный стандарт благополучия.



Как отмечает Попов, необходимо обозначить базовые показатели дохода и набора услуг, которые должен получать каждый житель России. «Нужно закрепить равный доступ для всех к социальной инфраструктуре, независимо от статуса, места проживания и материального положения. Сегодня я выслушал выступление президента и убедился в необходимости такого подхода», - уверен Попов.

Он обратил внимание, что не раз сталкивался, например, с тем, что проблемы в сфере медицины решаются в ручном режиме. «Думаю, что внедрение единой планки качества позволит таких ситуаций избегать», - считает телеведущий, который поддержал и идею расширения действие семейной ипотеки. По словам Попова, ее нужно дополнить бессрочным периодом предоставления льготной ипотеки для многодетных.

Попов также отметил важность постоянного открытого общения партийцев с людьми. «Согласен, что только открытый диалог, четкий механизм обратной связи позволят учесть интересы каждого – от многодетной мамы до пенсионера, - считает телеведущий, - Поэтому активное участие жителей считаю непременным условием при разработке законопроекта. Кого-то волнует шаговая доступность социальных учреждений, кого-то - благоустройство дворов и развитие спортивной инфраструктуры, но всех нас - качество жизни. Решить все эти задачи призван Национальный стандарт. Уверен, что достичь всех амбициозных целей, которые сегодня обозначил президент, можно только повысив качество жизни людей».

Напомним, в минувшую субботу, 19 июня, проводился XX съезд «Единой России», на котором перед партийцами выступил президент Владимир Путин.