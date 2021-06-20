0
0
39
НОВОСТИ

Доктор Румянцев готов реализовывать предложенную Путиным программу медицинской реабилитации

12:06 20.06.2021

4545.jpg
Фото Ольги Макаровой
Система медицинской реабилитации пациентов - важнейшая часть здравоохранения, а ее развитие улучшит качество жизни россиян, уверен врач-онколог, глава Центра им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. Комментируя заявления, сделанные президентом Владимиром Путиным на XX съезде «Единой России», медик отметил, что глава РФ нацелил партию власти и руководителей государства на развитие именно системы реабилитации граждан.

«Хочу напомнить, что реабилитация, наряду с профилактикой и лечением, является неотъемлемой частью врачебной профессии. Мы в Центре им. Рогачева уделяем реабилитации особое внимание и готовы участвовать в разработке такой программы для всей страны. Только подходя к здоровью человека комплексно, мы можем добиться заметного улучшения качества жизни», — отмечает Румянцев.

Напомним, съезд ЕР состоялся в субботу, 19 июня, на нем президент заявил, что укрепление здравоохранения – приоритет развития страны. При этом внимание партийцев было обращено на важность развития современной системы медицинской реабилитации. В частности, Путин призвал уже в 2021 году запустить специализированную программу сроком до 2026 года, выделив на ее выполнение не менее 100 млрд руб.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 20.06.2021
В конце июня миссия ООН планирует провести Форум ливийского политического диалога
0
70
12:10 20.06.2021
Политические доводы не оправдывают дискриминацию русскоязычного населения - Руденко
0
88
11:54 20.06.2021
Евгений Попов: Достичь амбициозных целей, о которых сказал президент, можно только повысив качество жизни людей
0
123
11:45 20.06.2021
Нифантьев: Интересы и благосостояние каждого жителя страны – главный приоритет
0
133
11:30 20.06.2021
За неделю в Москве выявили максимум заболевших ковидом с начала пандемии - ТАСС
0
168
11:24 20.06.2021
Глава Минтруда России: Не прошедшего вакцинацию работника можно отстранить от работы
0
170
11:20 20.06.2021
Зарубежные дипломаты в Афганистане не столкнутся с угрозами - Талибан
0
150
11:19 20.06.2021
В случае падения титров после давней прививки можно заболеть индийским штаммом - Собянин
0
159
11:10 20.06.2021
Пашинян проголосовал за "государство и будущее народа" Армении на внеочередных выборах
0
157
10:30 20.06.2021
В Сербии энтузиасты пытаются спасти от разрушения историческую церковь начала XX века
0
205

Возврат к списку