Доктор Румянцев готов реализовывать предложенную Путиным программу медицинской реабилитации

12:06

Фото Ольги Макаровой

Система медицинской реабилитации пациентов - важнейшая часть здравоохранения, а ее развитие улучшит качество жизни россиян, уверен врач-онколог, глава Центра им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. Комментируя заявления, сделанные президентом Владимиром Путиным на XX съезде «Единой России», медик отметил, что глава РФ нацелил партию власти и руководителей государства на развитие именно системы реабилитации граждан.

«Хочу напомнить, что реабилитация, наряду с профилактикой и лечением, является неотъемлемой частью врачебной профессии. Мы в Центре им. Рогачева уделяем реабилитации особое внимание и готовы участвовать в разработке такой программы для всей страны. Только подходя к здоровью человека комплексно, мы можем добиться заметного улучшения качества жизни», — отмечает Румянцев.

Напомним, съезд ЕР состоялся в субботу, 19 июня, на нем президент заявил, что укрепление здравоохранения – приоритет развития страны. При этом внимание партийцев было обращено на важность развития современной системы медицинской реабилитации. В частности, Путин призвал уже в 2021 году запустить специализированную программу сроком до 2026 года, выделив на ее выполнение не менее 100 млрд руб.