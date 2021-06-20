Доктор Румянцев готов реализовывать предложенную Путиным программу медицинской реабилитации
12:06 20.06.2021
|Фото Ольги Макаровой
«Хочу напомнить, что реабилитация, наряду с профилактикой и лечением, является неотъемлемой частью врачебной профессии. Мы в Центре им. Рогачева уделяем реабилитации особое внимание и готовы участвовать в разработке такой программы для всей страны. Только подходя к здоровью человека комплексно, мы можем добиться заметного улучшения качества жизни», — отмечает Румянцев.
Напомним, съезд ЕР состоялся в субботу, 19 июня, на нем президент заявил, что укрепление здравоохранения – приоритет развития страны. При этом внимание партийцев было обращено на важность развития современной системы медицинской реабилитации. В частности, Путин призвал уже в 2021 году запустить специализированную программу сроком до 2026 года, выделив на ее выполнение не менее 100 млрд руб.
НОВОСТИ
- 12:20 20.06.2021
- В конце июня миссия ООН планирует провести Форум ливийского политического диалога
- 12:10 20.06.2021
- Политические доводы не оправдывают дискриминацию русскоязычного населения - Руденко
- 11:54 20.06.2021
- Евгений Попов: Достичь амбициозных целей, о которых сказал президент, можно только повысив качество жизни людей
- 11:45 20.06.2021
- Нифантьев: Интересы и благосостояние каждого жителя страны – главный приоритет
- 11:30 20.06.2021
- За неделю в Москве выявили максимум заболевших ковидом с начала пандемии - ТАСС
- 11:24 20.06.2021
- Глава Минтруда России: Не прошедшего вакцинацию работника можно отстранить от работы
- 11:20 20.06.2021
- Зарубежные дипломаты в Афганистане не столкнутся с угрозами - Талибан
- 11:19 20.06.2021
- В случае падения титров после давней прививки можно заболеть индийским штаммом - Собянин
- 11:10 20.06.2021
- Пашинян проголосовал за "государство и будущее народа" Армении на внеочередных выборах
- 10:30 20.06.2021
- В Сербии энтузиасты пытаются спасти от разрушения историческую церковь начала XX века
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать