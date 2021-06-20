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Политические доводы не оправдывают дискриминацию русскоязычного населения - Руденко

12:10 20.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки дискриминации русскоязычного населения в ряде государств необходимо рассматривать как циничное нарушение прав человека, они не могут быть оправданы никакими политическими мотивами. Об этом заявил в воскресенье заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, выступая на международном форуме российских соотечественников.

"Сегодня мы все переживаем непростые времена. В ряде стран русскоязычное население подвергается открытой дискриминации, предпринимаются попытки искоренить русский язык и образование, разорвать связь соотечественников с исторической родиной. Это циничное нарушение прав человека, которое нельзя оправдать никакими политическими доводами и разногласиями", - отметил он.

"Мы делаем и будем делать все, что от нас зависит, для защиты прав русскоязычной общины, активистов, попавших под давление местных властей", - сказал замглавы МИД. По его словам, с 2020 года увеличено финансирование Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Также, продолжил Руденко, "фонд расширяет свою работу по правовому просвещению и защите тех соотечественников, которые стали жертвами политически мотивированного преследования". "Но многое зависит и от самой диаспоры. Повышение авторитета общины на местном страновом и международном уровне - необходимое условие безопасности и процветания. Путь к этому лежит через консолидацию и взаимную поддержку", - подчеркнул он.

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