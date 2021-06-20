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В конце июня миссия ООН планирует провести Форум ливийского политического диалога

12:20 20.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ) объявила о намерении провести совещание Форума ливийского политического диалога (ФЛПД) в конце июня - начале июля в Швейцарии. Об этом в воскресенье сообщил ливийский новостной портал "Эфригейтньюс".

По его данным, миссия ООН призвала участников ФЛПД "провести очную встречу в Швейцарии с 28 июня по 1 июля". Представители миссии отметили, что указанная встреча "станет возможностью разработать предложения, которые будут способствовать проведению общенациональных выборов в Ливии, особенно в отношении конституционной платформы предстоящего голосования".

Перед встречей в Швейцарии ООН предполагает организовать заседание консультативного комитета ФЛПД для разработки "рекомендаций и практических механизмов принятия решений на форуме". Консультативный комитет, как предполагается, соберется 24-26 июня в Тунисе.

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