В конце июня миссия ООН планирует провести Форум ливийского политического диалога
12:20 20.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, миссия ООН призвала участников ФЛПД "провести очную встречу в Швейцарии с 28 июня по 1 июля". Представители миссии отметили, что указанная встреча "станет возможностью разработать предложения, которые будут способствовать проведению общенациональных выборов в Ливии, особенно в отношении конституционной платформы предстоящего голосования".
Перед встречей в Швейцарии ООН предполагает организовать заседание консультативного комитета ФЛПД для разработки "рекомендаций и практических механизмов принятия решений на форуме". Консультативный комитет, как предполагается, соберется 24-26 июня в Тунисе.
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