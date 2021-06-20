От всех известных штаммов коронавируса защищает "Спутник V" - Гинцбург

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антитела, вырабатываемые после использования вакцины от коронавируса "Спутник V", защищают от всех известных штаммов ковида. Об этом заявил в воскресенье глава разработавшего вакцину Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу "Россия-1".



"Антитела, которые получаются в результате использования "Спутника V", защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная с британского и кончая, соответственно, штаммом "дельта", индийским [штаммом]", - сказал он.



