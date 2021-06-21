Семь стран присоединились к решению ЕС закрыть небо для перевозчиков Белоруссии

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь не входящих в Евросоюз государств присоединились к решению сообщества закрыть свое небо для белорусских перевозчиков. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Совета ЕС.

"Страны - кандидаты [на вступление] Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, а также страны европейской зоны свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к решению Совета ЕС от 4 июня (о закрытии воздушного пространства для белорусских перевозчиков - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.