Семь стран присоединились к решению ЕС закрыть небо для перевозчиков Белоруссии
15:32 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Семь не входящих в Евросоюз государств присоединились к решению сообщества закрыть свое небо для белорусских перевозчиков. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Совета ЕС.
"Страны - кандидаты [на вступление] Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, а также страны европейской зоны свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к решению Совета ЕС от 4 июня (о закрытии воздушного пространства для белорусских перевозчиков - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.
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