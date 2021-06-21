Шведский парламент выразил недоверие премьер-министру
16:00 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Голосование о доверии действующему премьер-министру Стефану Лёвену в парламенте Швеции состоялось в понедельник, трансляция велась в интернете. Большинство депутатов - 181 из 349 человек - выразили недоверие главе правительства.
Возможность вынесения вотума недоверия была прописана в новой конституции 1974 года. С тех пор риксдаг одиннадцать раз голосовал по этому вопросу и всегда отрицательно. Таким образом Стефан Лёвен стал первым премьер-министром в истории, которому вынесен вотум недоверия.
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