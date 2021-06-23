Власти Москвы разъяснили порядок применения в заведениях общепита QR-кодов

23:52

Московские заведения общепита с 28 июня смогут посещать только горожане, переболевшие COVID-19 в последние шесть месяцев, вакцинированные или имеющие отрицательный ПЦР-тест. По словам главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, со следующей недели система иммунного сертификата или QR-кода будет внедряться расширенно, то есть во всех кафе и ресторанах мегаполиса. «Посещать эти заведения смогут только те, кто переболел в последние шесть месяцев, либо те, у кого есть прививка и есть QR-код на госуслугах, также можно сделать ПЦР. Дети до 18 лет, если им необходимо попасть на некое торжество, могут сделать ПЦР - 72 часа он будет действовать», - отметил глава департамента.

По его словам, иностранные граждане тоже смогут пройти вакцинацию в Москве и тогда смогут посещать общепит. Кроме того, у них есть возможность сдать ПЦР-тест, с которым можно будет посетить кафе и рестораны. Как отмечает Немерюк, тот, кто переболел ковидом, но не обращался к медикам, должен будет сдать ПЦР-тест или вакцинироваться, если желает посещать рестораны в столице.

По информации Немерюка, работать в режиме COVID-free могут более 180 рестораторов. «Был предложен ряд мер, и мы достаточно быстро отреагировали, когда рестораторы предложили провести эксперимент и сделать рестораны COVID-free, то есть без ковида. И уже с четверга был объявлен эксперимент, который продлится до конца этой недели. В настоящее время подано уже более 180 заявок. Кто-то уже начал работать, кто-то ещё внедряет эту систему», - рассказал глава департамента.

Горожане, которые не могут вакцинироваться по медицинским показаниям, смогут посетить ресторан или кафе лишь имея ПЦР-тест с отрицательным результатом.