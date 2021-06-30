В Москве за неделю задержаны 5 курьеров с поддельными справками о вакцинации от ковида
11:00 30.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полицейские задержали за прошедшую неделю в Москве пятерых курьеров с поддельными справками о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Всего в Москве с 22 июня было задержаны пять курьеров, которые должны были доставить клиентам поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса", - сказал источник. По его словам, все заказы были осуществлены через интернет. "Сейчас ищут изготовителей данных сертификатов", - рассказал собеседник агентства, отметив, что у одного из курьеров было обнаружено сразу 20 поддельных сертификатов.
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