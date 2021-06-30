В Москве за неделю задержаны 5 курьеров с поддельными справками о вакцинации от ковида

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские задержали за прошедшую неделю в Москве пятерых курьеров с поддельными справками о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Всего в Москве с 22 июня было задержаны пять курьеров, которые должны были доставить клиентам поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса", - сказал источник. По его словам, все заказы были осуществлены через интернет. "Сейчас ищут изготовителей данных сертификатов", - рассказал собеседник агентства, отметив, что у одного из курьеров было обнаружено сразу 20 поддельных сертификатов.