В России зарегистрировали 669 смертей из-за ковида за сутки, это максимум за пандемию
12:00 30.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 042, до 5 514 599. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,38%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 356, что стало максимальным значением с 20 февраля. Всего с начала пандемии выздоровели 5 000 393 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 90,7% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 669 против 652 днем ранее, это максимум с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 135 214 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,45%, следует из данных штаба.
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