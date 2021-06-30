Путин рассказал, что привился "Спутником V"
12:30 30.06.2021 Источник: НГ-Online
Во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" президент России ответил на вопросы связанные с пандемией covid-19:
"Власти ряда регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан строго в рамках закона, никакой неразберихи нет. Действия наших коллег в отдельных десяти регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы и без заработной платы, когда разоряются мелкие и средние предприниматели, падают доходы населения Сейчас свыше 20 млн, 23 млн, по-моему, уже вакцинированы. Как видим, все у нас в порядке. Слава Богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения там AstraZeneca или Pfizer.
Что касается меня, когда я делал, это в феврале, что ли, было, у нас в гражданском обороте было две [вакцины] по сути. "Эпиваккорона" Новосибирского центра "Вектор" и "Спутник V", как известно. Они обе хорошие. <…> Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше и принял для себя решение привиться "Спутником V".
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