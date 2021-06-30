Путин не поддерживает обязательную вакцинацию

12:35 Источник: НГ-Online

Во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин ответил на вопросы связанные с пандемией covid-19:



"Проведение матчей евро-2020 в Петербурге связано с обязательствами РФ по организации турнира. Я в свое время говорил, как вы помните, о том, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения".



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