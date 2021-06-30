Референдума о независимости Каталонии не будет - премьер Испании
12:45 30.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Референдума о выходе Каталонии из состава Испании не будет. Об этом заявил в среду председатель правительства королевства Педро Санчес, выступая в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента).
"Референдума о самоопределении не будет, если только те, кто за него выступает, не смогут убедить три пятых этой палаты изменить вторую статью конституции (о нерушимом единстве испанской нации - прим. ТАСС), а затем испанцы одобрят эти изменения на [национальном] референдуме", - пояснил премьер. Санчес также заверил, что Испанская социалистическая рабочая партия, лидером которой он является, "никогда не согласится" с проведением плебисцита.
Во вторник премьер Испании и глава кабмина Каталонии Пере Арагонес провели в Мадриде первую встречу с момента утверждения нового лидера автономии 21 мая этого года. По ее итогам Арагонес, выступающий за выход из состава королевства, заявил, что в сентябре в Барселоне состоится встреча между представителями регионального и центрального правительств по вопросу урегулирования каталонского кризиса. Он также в очередной раз выступил за проведение плебисцита о независимости региона.
1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали ранее никогда не применявшуюся 155-ю статью конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона.
В октябре 2019 года суд вынес вердикт по делу сепаратистских политиков, которые причастны к организации референдума, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. 22 июня текущего года правительство Испании одобрило помилование осужденных.
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