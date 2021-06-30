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Если есть медотвод, требовать вакцинации никто не имеет права - Путин

12:50 30.06.2021 Источник: НГ-Online

Во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин ответил на обращение жителя Москвы Евгения Цветкова, который рассказал, что у его супруги - преподавателя в одной из столичных школ - есть медицинский отвод из-за давнего хронического заболевания. Однако директор школы не принимает его и "требует до 15 июля предоставить документы о вакцинации" от коронавируса, "в противном случае ее обещают уволить":

"Это незаконно - сразу могу сказать. Если есть медотвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права. Я думаю, что просто директор школы, где работает ваша супруга, не знает об этом. Вот, надеюсь, что это услышит и вот эти требования незаконные снимет".


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