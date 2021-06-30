Президент счел неверными принятые на региональном уровне решения о лишении звания ветерана труда

13:15 Источник: НГ-Online

Во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин ответил на вопрос о лишении звания ветерана труда:



"Это региональное решение, когда присваивались эти звания ветерана труда и регион же принимает решение о том, чтобы лишить человека этого звания. <...> Cчитаю, что это неправильное решение".



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