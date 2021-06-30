Посол РФ обвинил Лондон в дезинформации о «заходах российских кораблей в британские воды»

13:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Звучащие из Великобритании заявления о том, что российские корабли якобы регулярно заходят в территориальные воды Соединенного Королевства, являются классическом примером государственной дезинформации. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, высказывания которого в среду приводит газета «Дейли телеграф».

«После крымского инцидента (вторжения эсминца HMS Defender в территориальные воды РФ — прим. ТАСС) вышло несколько материалов, в которых утверждалось, что российские военные корабли „регулярно заходят в британские воды“. Подобный нарратив, продвигаемый министерством обороны, предполагает частые случаи нарушения британского суверенитета со стороны России, однако это яркий пример британской дезинформации, спонсируемой государством», — подчеркнул глава российского диппредставительства в Великобритании.