Посол РФ обвинил Лондон в дезинформации о «заходах российских кораблей в британские воды»
13:25 30.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Звучащие из Великобритании заявления о том, что российские корабли якобы регулярно заходят в территориальные воды Соединенного Королевства, являются классическом примером государственной дезинформации. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, высказывания которого в среду приводит газета «Дейли телеграф».
«После крымского инцидента (вторжения эсминца HMS Defender в территориальные воды РФ — прим. ТАСС) вышло несколько материалов, в которых утверждалось, что российские военные корабли „регулярно заходят в британские воды“. Подобный нарратив, продвигаемый министерством обороны, предполагает частые случаи нарушения британского суверенитета со стороны России, однако это яркий пример британской дезинформации, спонсируемой государством», — подчеркнул глава российского диппредставительства в Великобритании.
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