Путин не считает, что мир стоял на грани войны после ситуации с британским эсминцем
13:32 30.06.2021 Источник: НГ-Online
Во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин ответил на вопрос о нарушении британским эсминцем морской границы РФ:
"Это, конечно, провокация, совершенно очевидно. Чего хотели показать и каких целей пытались достичь эти провокаторы? Во-первых, она [провокация] была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами, потому что "британец" зашел в наши территориальные воды днем, а еще рано утром, в 07:30, с одного из военных аэродромов НАТО в Греции, с Крита, по-моему, взлетел американский разведывательный стратегический самолет. Мне докладывали об этом. Мы хорошо его видели, наблюдали.
Вот смотрите: подняли большой шум по поводу того, что мы проводили учения на своей территории вблизи украинских границ. Я дал указания министерству обороны потихонечку заканчивать и войска вывести, если кого-то это так беспокоит. Мы это сделали. Но вместо того, чтобы отреагировать на это позитивно и сказать: "Хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование", вместо этого они что сделали? - Они приперлись к нашим границам
Вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны. Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно было бы трудно представить, что мир стал бы на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Меня беспокоит другая, более фундаментальная вещь, а именно начало военного освоения украинской территории".
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