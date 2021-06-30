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На цифровые системы "Прямой линии" осуществляются мощные DDoS-атаки

14:44 30.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На цифровые системы, с помощью которых организована прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, осуществляются мощные DDoS-атаки. Об этом заявила одна из ведущих программы Екатерина Березовская.

"Владимир Владимирович, мне только что подсказали, что недаром у нас плохая связь получилась с Еленой Владимировной Калининой. Дело в том, что на наши цифровые системы прямо в эти секунды идут мощные DDoS-атаки", - предупредила она главу государства.

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